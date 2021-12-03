Kathua News: डोडा, उधमपुर, जम्मू और कठुआ की टीमों ने दर्ज की जीत

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पूल ए के मुकाबलों में डोडा ने पुंछ को 4 अंकों और एक पारी से जबकि उधमपुर ने किश्तवाड़ को एक अंक और एक पारी से हराया। इसके अलावा पुंछ ने रियासी को 2 अंकों से मात दी। दिन के एक अन्य मुकाबले में डोडा ने किश्तवाड़ को 7 अंकों से पराजित किया।वहीं पूल बी में जम्मू ने राजोरी को एक पारी और 4 अंकों से हराया। मेजबान कठुआ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सांबा को एक पारी और 6 अंकों से शिकस्त दी। जम्मू ने एक अन्य मुकाबले में रामबन को एक अंक और एक पारी से हराया जबकि कठुआ ने राजोरी को एक पारी और 8 अंकों से पराजित किया।पूरे दिन मैदान में खिलाड़ियों के बीच जीत के लिए कड़ा संघर्ष देखने को मिला। युवा खिलाड़ियों ने खेल भावना, टीमवर्क और पूरे जोश के साथ अपने हुनर का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता का आयोजन युवा सेवा एवं खेल विभाग कठुआ की देखरेख में किया जा रहा है।