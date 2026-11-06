सुर्खियां: इस्राइल में नई सरकार पर असमंजस बरकरार; राजस्थान से थाईलैंड पहुंचा हत्या का दोषी; नेकां में अंतर्कलह

आज शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 को देश-दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के साथ अमर उजाला के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज इस्राइल में सरकार गठन को लेकर सियासी असमंजस बरकरार है। राष्ट्रपति हर्जोग ने कहा है कि मौजूदा आंकड़ों से सरकार गठन की स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। वहीं, झारखंड के खूंटी में दर्दनाक सड़क हादसे में बेकाबू ट्रक ने एक ही परिवार के सात लोगों को कुचल दिया, जिससे सभी की मौत हो गई, जबकि एक मासूम गंभीर रूप से घायल है। उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों को 30 दिन का बोनस देने का एलान किया गया है, जिसके तहत अधिकतम 6,908 रुपये मिलेंगे और 75 फीसदी राशि जीपीएफ में जमा होगी। दूसरी ओर, जम्मू-कश्मीर की राजनीति में नेशनल कॉन्फ्रेंस की अंदरूनी खींचतान पर आज फैसला होने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल में एसआरएफटीआई परिसर को 11 दिसंबर तक बंद कर दिया गया है, जहां आंदोलनरत छात्रों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पराग्वे में डिजिटल बैंक यूएनओ के डूबने से जनता का पैसा फंस गया है और राजनीतिक संकट गहरा गया है। वहीं, आईआईटी बॉम्बे में आत्महत्या के मामले को लेकर राहुल गांधी ने पीड़ित छात्रों के परिजनों से मुलाकात कर न्याय का भरोसा दिया है। झारखंड में मंत्री के 'बांग्लादेश-नेपाल बन जाएगा भारत' वाले बयान पर सियासी बवाल मचा है, जबकि राजस्थान में ओपन जेल में सजा काट रहा हत्या का आरोपी थाईलैंड पहुंच गया, जिससे जेल प्रशासन पर सवाल खड़े हो गए हैं। शिक्षा के मोर्चे पर यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2026 का परिणाम जारी हो गया है, जिसमें 2,526 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए चुना गया है। वहीं, एनडीए-1 परीक्षा में 617 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। खेल जगत में भारतीय हॉकी टीम ने दक्षिण कोरिया को 8-1 से करारी शिकस्त देकर रिकॉर्ड सातवीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जगह बनाई है। मनोरंजन जगत में मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी सितारों से सजी रही, जहां माधुरी दीक्षित, करीना कपूर और अक्षय कुमार समेत कई बॉलीवुड हस्तियां अपने खास अंदाज में नजर आईं। एक क्लिक में पढ़ें देश-दुनिया की आज की प्रमुख खबरें...

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