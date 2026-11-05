Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Bollywood ›   Manish Malhotra Diwali Party Madhuri Kareena Akshay Raveena Tandon Shines In Celebration

मनीष मल्होत्रा दीवाली पार्टी: माधुरी-करीना से लेकर अक्षय कुमार के अलग अंदाज तक; जश्न में शामिल हुए ये सितारे

Thu, 05 Nov 2026 11:22 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Thu, 05 Nov 2026 11:22 PM IST
सार

  • बॉलीवुड के मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने दिवाली के मौके पर एक शानदार पार्टी का आयोजन किया। 
  • इस पार्टी में फिल्मी दुनिया के कई सितारे अपने खास अंदाज में पहुंचे। 
  • जानिए पार्टी में क्या रहा खास। 

विज्ञापन
Manish Malhotra Diwali Party Madhuri Kareena Akshay Raveena Tandon Shines In Celebration
मनीष मल्होत्रा की पार्टी में पहुंचे सितारे - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने दिवाली गुरुवार रात दिवाली पार्टी का आयोजन किया, जिसमें बॉलीवुड के कई सिलेब्रिटी शामिल हुए। इस दौरान माधुरी, करीना और सेफ जैसे सितारों ने पार्टी में चांर चांद लगाए। 
विज्ञापन


अक्षय कुमार
वहीं, अक्षय कुमार अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना और बेटे आरव कुमार के साथ पार्टी में पहुंचे। तीनों ने इस मौके पर व्हाइट कलर के आउटफिट में ट्विनिंग की। तीनों का यह मैचिंग अंदाज काफी शानदार लग रहा था।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन


रवीना टंडन
मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में बॉलीवुड के कई सितारों ने अपने खूबसूरत अंदाज से चार चांद लगा दिए। इस खास मौके पर रवीना टंडन भी गोल्डन आउटफिट में नजर आईं। 


माधुरी दीक्षित
माधुरी दीक्षित अपने परिवार के साथ नजर आईं। पार्टी में माधुरी दीक्षित पिंक कलर की खूबसूरत साड़ी में नजर आईं। वहीं, उनके पति डॉ. श्रीराम नेने सफेद रंग के आउटफिट में नजर आए। उन्होंने व्हाइट कुर्ते के साथ मैचिंग जैकेट और पैंट पहनी थी। 



करीना कपूर और सैफ अली खान
वहीं, करीना कपूर और सैफ अली खान की जोड़ी ने भी अपने स्टाइलिश अंदाज से सबका ध्यान खींचा। करीना कपूर ने गोल्डन और सिल्वर शिमरी साड़ी पहनकर महफिल लूट ली।दूसरी ओर, सैफ अली खान ब्लैक रंग के कुर्ते में नजर आए। दोनों की जोड़ी बेहद शानदार लग रही थी।


करिश्मा कपूर
इस पार्टी में करिश्मा कपूर भी अपने स्टाइलिश अंदाज में पहुंचीं। उन्होंने ब्लैक और व्हाइट कलर का खूबसूरत को-ऑर्ड सेट पहना था, जिसमें लॉन्ग जैकेट और मैचिंग स्कर्ट शामिल थी। इस दौरान करिश्मा काफी खूबसूरत नजर आ रहीं थीं। 


शोभिता धुलिपाला
अभिनेत्री शोभिता धुलिपाला भी अपने खूबसूरत अंदाज में पहुंचीं। उन्होंने इस खास मौके पर पीच पिंक कलर का हैवी एंब्रॉयडरी वाला सूट पहना था।


काजोल और उनकी बेटी न्यासा
वहीं, काजोल अपनी बेटी न्यासा देवगन के साथ पार्टी में पहुंचीं। दोनों ने अपने ट्रेडिशनल लुक से सबका ध्यान खींचा। न्यासा व्हाइट कलर की खूबसूरत साड़ी में नजर आईं, जिस पर सिल्वर रंग की चमकदार पट्टियां और वर्क किया गया था। 

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें मनोरंजन समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। मनोरंजन जगत की अन्य खबरें जैसे बॉलीवुड न्यूज़, लाइव टीवी न्यूज़, लेटेस्ट हॉलीवुड न्यूज़ और मूवी रिव्यु आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed