मनीष मल्होत्रा दीवाली पार्टी: माधुरी-करीना से लेकर अक्षय कुमार के अलग अंदाज तक; जश्न में शामिल हुए ये सितारे

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वहीं, अक्षय कुमार अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना और बेटे आरव कुमार के साथ पार्टी में पहुंचे। तीनों ने इस मौके पर व्हाइट कलर के आउटफिट में ट्विनिंग की। तीनों का यह मैचिंग अंदाज काफी शानदार लग रहा था।मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में बॉलीवुड के कई सितारों ने अपने खूबसूरत अंदाज से चार चांद लगा दिए। इस खास मौके पर रवीना टंडन भी गोल्डन आउटफिट में नजर आईं।माधुरी दीक्षित अपने परिवार के साथ नजर आईं। पार्टी में माधुरी दीक्षित पिंक कलर की खूबसूरत साड़ी में नजर आईं। वहीं, उनके पति डॉ. श्रीराम नेने सफेद रंग के आउटफिट में नजर आए। उन्होंने व्हाइट कुर्ते के साथ मैचिंग जैकेट और पैंट पहनी थी।वहीं, करीना कपूर और सैफ अली खान की जोड़ी ने भी अपने स्टाइलिश अंदाज से सबका ध्यान खींचा। करीना कपूर ने गोल्डन और सिल्वर शिमरी साड़ी पहनकर महफिल लूट ली।दूसरी ओर, सैफ अली खान ब्लैक रंग के कुर्ते में नजर आए। दोनों की जोड़ी बेहद शानदार लग रही थी।इस पार्टी में करिश्मा कपूर भी अपने स्टाइलिश अंदाज में पहुंचीं। उन्होंने ब्लैक और व्हाइट कलर का खूबसूरत को-ऑर्ड सेट पहना था, जिसमें लॉन्ग जैकेट और मैचिंग स्कर्ट शामिल थी। इस दौरान करिश्मा काफी खूबसूरत नजर आ रहीं थीं।अभिनेत्री शोभिता धुलिपाला भी अपने खूबसूरत अंदाज में पहुंचीं। उन्होंने इस खास मौके पर पीच पिंक कलर का हैवी एंब्रॉयडरी वाला सूट पहना था।



काजोल और उनकी बेटी न्यासा

वहीं, काजोल अपनी बेटी न्यासा देवगन के साथ पार्टी में पहुंचीं। दोनों ने अपने ट्रेडिशनल लुक से सबका ध्यान खींचा। न्यासा व्हाइट कलर की खूबसूरत साड़ी में नजर आईं, जिस पर सिल्वर रंग की चमकदार पट्टियां और वर्क किया गया था।

