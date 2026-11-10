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पवन कल्याण का तीसरी पत्नी अन्ना कोनिडेला से भी तलाक, पहली और दूसरी पत्नी कौन?

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Tue, 10 Nov 2026 07:23 PM IST







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आंध्र प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री और तेलुगु फिल्मों के मशहूर अभिनेता पवन कल्याण और उनकी पत्नी अन्ना कोनिडेला ने अलग होने का एलान किया है। दोनों ने संयुक्त बयान जारी कर अपनी 13 साल पुरानी शादी खत्म करने की जानकारी दी। ... और पढ़ें

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