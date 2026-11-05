यूपीएससी एनडीए-I 2026 अंतिम परिणाम: 617 अभ्यर्थी सफल, ईशान पचौरी और श्रेया ने किया टॉप, देखें पूरी लिस्ट

सफल अभ्यर्थियों को कौन से दस्तावेज जमा करने होंगे?

यूपीएससी के अनुसार, सभी 617 सफल अभ्यर्थियों का चयन अस्थायी है। अंतिम प्रवेश से पहले उनके मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से जन्मतिथि और शैक्षणिक योग्यता से जुड़े प्रमाणपत्र शामिल हैं। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक अपने जरूरी प्रमाणपत्र जमा नहीं किए हैं, उन्हें ये दस्तावेज सेना भर्ती निदेशालय के निर्धारित कार्यालय में भेजने होंगे। दस्तावेज भेजने का पूरा पता:



अतिरिक्त महानिदेशालय भर्ती, एडजुटेंट जनरल शाखा, एकीकृत मुख्यालय

रक्षा मंत्रालय (थल सेना), वेस्ट ब्लॉक नंबर-3, विंग-1, आरके पुरम, नई दिल्ली-110066