यूपीएससी एनडीए-I 2026 अंतिम परिणाम: 617 अभ्यर्थी सफल, ईशान पचौरी और श्रेया ने किया टॉप, देखें पूरी लिस्ट
यूपीएससी ने एनडीए और नौसेना अकादमी परीक्षा प्रथम 2026 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। कुल 617 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की है। इनमें 551 पुरुष और 66 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। पुरुष वर्ग में ईशान पचौरी और महिला वर्ग में श्रेया एन गौड़ा ने प्रथम स्थान हासिल किया है। देखें टॉप-10 अभ्यर्थियों की सूची...
विस्तार
सफल अभ्यर्थियों को कौन से दस्तावेज जमा करने होंगे?
यूपीएससी के अनुसार, सभी 617 सफल अभ्यर्थियों का चयन अस्थायी है। अंतिम प्रवेश से पहले उनके मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से जन्मतिथि और शैक्षणिक योग्यता से जुड़े प्रमाणपत्र शामिल हैं। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक अपने जरूरी प्रमाणपत्र जमा नहीं किए हैं, उन्हें ये दस्तावेज सेना भर्ती निदेशालय के निर्धारित कार्यालय में भेजने होंगे। दस्तावेज भेजने का पूरा पता:
अतिरिक्त महानिदेशालय भर्ती, एडजुटेंट जनरल शाखा, एकीकृत मुख्यालय
रक्षा मंत्रालय (थल सेना), वेस्ट ब्लॉक नंबर-3, विंग-1, आरके पुरम, नई दिल्ली-110066
एनडीए-एनए प्रथम 2026 में पुरुष वर्ग के शीर्ष 10 अभ्यर्थी कौन हैं?
पुरुष अभ्यर्थियों की मेरिट सूची में ईशान पचौरी ने पहला स्थान हासिल किया है। दूसरे स्थान पर आरश कुकरैजा और तीसरे स्थान पर कौस्तव बौन्थियाल रहे हैं। पुरुष वर्ग के टॉप-10 सफल अभ्यर्थियों की सूची इस प्रकार है:
|रैंक
|अनुक्रमांक
|अभ्यर्थी का नाम
|1
|7943704
|ईशान पचौरी
|2
|6440787
|आरश कुकरैजा
|3
|1449019
|कौस्तव बौन्थियाल
|4
|1450377
|ईश फोगाट
|5
|7741064
|मिथिलेश यादव
|6
|1043165
|अर्पित कुमार मिश्रा
|7
|1440205
|शुभम कुमार
|8
|1446372
|मोहन शर्मा
|9
|6148190
|मंकला हरीश
|10
|4941608
|अमन शर्मा
महिला वर्ग में किन 10 अभ्यर्थियों ने हासिल की शीर्ष रैंक?
महिला अभ्यर्थियों की मेरिट सूची में श्रेया एन गौड़ा ने पहला स्थान प्राप्त किया है। अविका शर्मा दूसरे और राजश्री राय तीसरे स्थान पर रही हैं। महिला वर्ग के शीर्ष 10 अभ्यर्थियों की सूची इस प्रकार है:
|रैंक
|अनुक्रमांक
|अभ्यर्थी का नाम
|1
|0344615
|श्रेया एन गौड़ा
|2
|3440950
|अविका शर्मा
|3
|0240856
|राजश्री राय
|4
|1153554
|पंकज कुमारी
|5
|1151341
|वंशिका चौधरी
|6
|6645515
|सान्वी थंपी
|7
|5941291
|अनुष्का नेगी
|8
|3547202
|चार्वी सिंगला
|9
|1147096
|रुचि पुनिया
|10
|6342814
|मानसी श्योराण