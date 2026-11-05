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IIT बॉम्बे आत्महत्या: राहुल गांधी ने न्याय का भरोसा दिया, साहिल वाकोडे, अनिकेत अंबोरे के माता-पिता से मुलाकात

Thu, 05 Nov 2026 11:54 PM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Thu, 05 Nov 2026 11:54 PM IST
सार

राहुल गांधी ने IIT बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे और अनिकेत अंबोरे के परिजनों से मुलाकात की। कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने इसे 'संस्थागत हत्या' बताया और IIT कैंपस में जातिवादी माहौल का आरोप लगाया। न्याय की मांग की गई।

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IIT Bombay Student Suicides: Rahul Gandhi Assures Justice to Parents Of Sahil Wakode Aniket Ambore
राहुल गांधी (फाइल) - फोटो : यूट्यूब वीडियो ग्रैब- कांग्रेस

विस्तार
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को आईआईटी बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे और अनिकेत अंबोरे के माता-पिता से मुलाकात की। इन दोनों छात्रों ने आत्महत्या की थी। राहुल गांधी ने परिजनों को अपना पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया। माता-पिता ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी भेंट की।

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13 महीनों में चार छात्रों ने आत्महत्या की

कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ भी इन माता-पिता के साथ थीं। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि परिजनों ने राहुल गांधी को पूरी घटना सुनाई। यह चर्चा करीब डेढ़ घंटे तक चली। राहुल गांधी ने परिवार को भरोसा दिलाया कि वह उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कांग्रेस और अपनी तरफ से हर संभव मदद की पेशकश की। गायकवाड़ ने साहिल की मौत को "संस्थागत हत्या" बताया। उन्होंने मुंबई स्थित आईआईटी कैंपस में जातिवादी माहौल होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले 13 महीनों में चार छात्रों ने आत्महत्या की है। अब तक कुल 14 आईआईटी बॉम्बे छात्रों ने आत्महत्या की है।

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क्या आईआईटी में जातिवाद का माहौल?

वर्षा गायकवाड़ ने राहुल गांधी को आईआईटी के बारे में एक प्रस्तुति भी दी। उन्होंने कहा कि यह एक बड़ा मुद्दा है और इसकी जांच होनी चाहिए। छात्रों को न्याय मिलना चाहिए ताकि भविष्य में कोई और साहिल न बने। गायकवाड़ ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मामले की विस्तृत जानकारी ली। दोनों नेताओं ने परिवार को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस के दृढ़ता से साथ खड़े होने का आश्वासन दिया।

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क्या दोषियों को बचाया जा रहा है?

गायकवाड़ ने आरोप लगाया कि इस मामले में दोषियों को बचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एससी/एसटी एक्ट के तहत एक अपराध दर्ज किया गया है। इसके बावजूद संबंधित प्रोफेसरों को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। गायकवाड़ ने अपनी पोस्ट में कहा कि आईआईटी बॉम्बे में पिछड़े वर्ग के छात्रों के साथ अन्याय और मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। उन्होंने इस संस्था में व्याप्त जातिवाद को रोकने की मांग की।

न्याय के लिए क्या कदम उठाए गए?

गायकवाड़ ने साहिल के परिवार के लिए न्याय की मांग की। उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी संबंधित प्रोफेसर की गिरफ्तारी के लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि मुंबई कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने साहिल के माता-पिता के साथ पुलिस महानिदेशक सदानंद डेट से मुलाकात की। इस मुलाकात में तत्काल कार्रवाई की मांग की गई। साहिल वाकोडे की मृत्यु सितंबर 2026 में हुई थी, जबकि अनिकेत अंबोरे की मृत्यु सितंबर 2014 में हुई थी। अनिकेत अपने हॉस्टल की छठी मंजिल से गिरकर मृत पाए गए थे।

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