{"_id":"6aeb539eeea04406e10ca60f","slug":"india-beat-south-korea-8-1-to-enter-act-hockey-final-know-details-2026-11-04","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"एशियन चैंपियंस ट्रॉफी: भारत ने दक्षिण कोरिया को 8-1 से रौंदा, रिकॉर्ड सातवीं बार फाइनल में बनाई जगह","category":{"title":"Hockey","title_hn":"हॉकी","slug":"hockey"}}

विज्ञापन भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण कोरिया को 8-1 से करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही भारत ने रिकॉर्ड सातवीं बार टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली। अब खिताबी मुकाबले में गुरुवार को भारत का सामना जापान से होगा।

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शुरुआत से ही आक्रामक रहा भारत

मोहाली में बुधवार को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। शिलानंद लाकड़ा ने चौथे मिनट में गोल कर भारत का खाता खोला। इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने नौवें मिनट में गोल करके टीम की बढ़त 2-0 कर दी। हालांकि, इसी मिनट दक्षिण कोरिया के संगजुन हान ने गोल कर स्कोर 2-1 कर दिया। शिलानंद लाकड़ा ने 13वें मिनट में अपना दूसरा गोल दागा। इसके बाद दिलप्रीत सिंह ने 21वें और 25वें मिनट में लगातार दो गोल किए। सुखजीत सिंह ने भी 21वें मिनट में गोल कर भारत की बढ़त को और मजबूत किया। दूसरे हाफ में भी भारतीय टीम का दबदबा कायम रहा। अंगद बीर सिंह ने 36वें मिनट में गोल किया, जबकि विवेक सागर प्रसाद ने 54वें मिनट में आठवां गोल दागकर भारत की जीत सुनिश्चित कर दी।

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फाइनल में जापान से होगी भिड़ंत

भारत का सामना अब गुरुवार को होने वाले फाइनल में जापान से होगा। जापान ने पहले सेमीफाइनल में मलेशिया को शूटआउट में हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। निर्धारित समय तक दोनों टीमों के बीच मुकाबला गोलरहित रहा था।

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