पढ़ें 10 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

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लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Tue, 10 Nov 2026 01:30 AM IST
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लाइव अपडेट
01:30 AM, 10-Nov-2026
Budaun News: बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या, महावा नदी के किनारे फेंका शव, केस दर्ज
01:29 AM, 10-Nov-2026
Budaun News: ननद से फोन पर कहासुनी के बाद महिला की जहर खाने से मौत
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01:29 AM, 10-Nov-2026
Budaun News: हूटिंग का विरोध करने पर बाइक सवार युवक को पीटाहूटिंग का विरोध करने पर बाइक सवार युवक को पीटा और पढ़ें
01:28 AM, 10-Nov-2026
Budaun News: शिक्षिका से मारपीट, पति समेत तीन पर केस दर्जबदायूं। अतिरिक्त दहेज में आवासीय मकान की मांग पूरी न होने पर शिक्षिका को प्रताड़ित करने और प्रसूता व उसके नवजात बच्चे से मारपीट करने का मामला सामने आया है। महिला थाने में पुलिस ने पति, सास और ससुर के खिलाफ रिपोर्ट की है। और पढ़ें
01:28 AM, 10-Nov-2026
Budaun News: दीयों की रोशनी से सराबोर हुआ जिला
01:28 AM, 10-Nov-2026
Budaun News: ककोड़ा मेला में तैयारियां तेज, मेला कोतवाल बने अश्वनी कुमार शर्मा
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01:27 AM, 10-Nov-2026
Budaun News: लालपुल से शहीद भगत सिंह चौक तक सड़क एलईडी लाइटों से हुई जगमगबदायूं। दीपावली के पर्व पर लालपुल चौराहे से शहीद भगत सिंह चौक तक डेकोरेटिव पोल और ऑक्टागोनल पोल लाइटें लगवाई हैं। और पढ़ें
01:27 AM, 10-Nov-2026
Budaun News: गांव अहीरवारा में मंदिर के पास पेड़ से लटका मिला किसान का शव
01:27 AM, 10-Nov-2026
Budaun News: दीपावली मनाने घर लौट रहे युवक की हादसे में मौत, दो साथी गंभीर
01:26 AM, 10-Nov-2026