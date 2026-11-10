'चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था': ब्लू स्टार के बाद क्या देख इंदिरा टूट गई थीं? सोनिया की किताब में खुलासा

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कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने अपनी किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' में बताया है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद के हालात की तस्वीरें देखने के बाद इंदिरा गांधी की आंखों में आंसू आ गए थे। जून 1984 में सेना की इस कार्रवाई में स्वर्ण मंदिर को हुए नुकसान और बड़ी संख्या में लोगों की मौत से वह बहुत दुखी थीं।