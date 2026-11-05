यूपीएससी: सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2026 का परिणाम जारी; 2526 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए चयनित, देखें लिस्ट

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने आज, 5 नवंबर 2026 को सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। मुख्य परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अब अपना परिणाम देख सकते हैं। इस बार 1,016 रिक्त पदों के मुकाबले 2,526 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए चुना गया है। अब इन अभ्यर्थियों को भर्ती के अगले चरण के लिए अपनी तैयारियां तेज कर देनी चाहिए।

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मुख्य परीक्षा का आयोजन 21, 22, 23, 29 और 30 अगस्त को किया गया था। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर सफल अभ्यर्थियों की सूची देख सकते हैं।



इस बार परिणाम से जुड़ी प्रमुख जानकारी परिणाम घोषित होने की तारीख: 5 नवंबर 2026

मुख्य परीक्षा की तारीखें: 21, 22, 23, 29 और 30 अगस्त 2026

साक्षात्कार के लिए चयनित अभ्यर्थी: 2,526

कुल रिक्त पद: 1,016

अगला चरण: व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) यूपीएससी मुख्य परीक्षा का परिणाम कैसे देखें? मुख्य परीक्षा का आयोजन 21, 22, 23, 29 और 30 अगस्त को किया गया था। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर सफल अभ्यर्थियों की सूची देख सकते हैं। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। आयोग की ओर से परिणाम की पीडीएफ जारी की जाती है। इसमें चयनित अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक दिए जाते हैं। इसके बाद नाम के अनुसार सूची भी जारी की जाती है। परिणाम देखने के लिए इन आसान चरणों का पालन करें: विज्ञापन सबसे पहले यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं। वेबसाइट पर परीक्षा से जुड़े परिणाम वाले अनुभाग में जाएं। यहां सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2026 के परिणाम वाले लिंक पर क्लिक करें। अनुक्रमांक वाली सूची डाउनलोड करें। नाम के अनुसार सूची उपलब्ध होने पर उसे भी डाउनलोड करें। पीडीएफ में अपना अनुक्रमांक या नाम खोजने के लिए कंप्यूटर पर कंट्रोल और एफ का इस्तेमाल करें। भविष्य में जरूरत पड़ने के लिए परिणाम की पीडीएफ सुरक्षित रख लें।

UPSC CSE 2026 Mains Result - Name Wise PDF

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