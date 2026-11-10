सीआरपीएफ को मिलेगा कामिकेज ड्रोन: 30 मिनट में 15 किमी तक करेगा स्ट्राइक; रूस-यूक्रेन जंग में मचा चुका है तबाही

देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल 'सीआरपीएफ' को बहुत जल्द 'कामिकेज' ड्रोन मुहैया कराया जाएगा। ये वो ड्रोन है, जिसने न केवल रूस-यूक्रेन युद्ध में, बल्कि इजरायल-हमास की जंग में भी जमकर तबाही मचाई है। दुश्मन के ठिकाने पर यह ड्रोन 30 मिनट तक हवा में मंडराते हुए हमला करता है। कंट्रोल सेंटर से 'कामिकेज' को 15 किमी तक स्ट्राइक की कमांड दी जा सकती है। अगर लगता है कि बीच राह में या फिर दुश्मन के क्षेत्र में जोखिम है तो इसे सुरक्षित तरीके से वापस कंट्रोल सेंटर पर बुलाया जा सकता है। सीआरपीएफ द्वारा इस ड्रोन का इस्तेमाल उत्तर पूर्व के उग्रवाद से प्रभावित इलाके और जम्मू कश्मीर में छिपे आतंकियों के ठिकानों पर किया जाएगा।

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