Una News: हॉकी के फाइनल में पहुंचीं गोंदपुर बनेहड़ा की बेटियां

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अंडर-14 जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में टीम का शानदार प्रदर्शनसंवाद न्यूज एजेंसीदौलतपुर चौक (ऊना)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गोंदपुर बनेहड़ा की अंडर-14 छात्राओं ने जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए हॉकी के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता का आयोजन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धमांदरी में किया जा रहा है।क्वार्टर फाइनल मुकाबले में गोंदपुर बनेहड़ा की टीम ने संतोषगढ़ को 1-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके बाद सेमीफाइनल में टीम ने घनारी की टीम को एकतरफा मुकाबले में 5-0 से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया।टीम की इस उपलब्धि से विद्यालय में खुशी का माहौल है। प्रधानाचार्य ओम राज और समस्त अध्यापक वर्ग ने खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए फाइनल मुकाबले के लिए शुभकामनाएं दीं।