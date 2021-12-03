Una News: मवा में बालियां छीनने के आरोपी की कस्टडी लेगी चिंतपूर्णी पुलिस

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संवाद न्यूज एजेंसीभरवाईं (ऊना)। चिंतपूर्णी के मवा रोड पर महिला के कानों की बालियां छीनकर फरार हुए आरोपी युवक को बंगाणा पुलिस ने कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया था। आरोपी को मंगलवार को ऊना अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब चिंतपूर्णी पुलिस आरोपी को अपनी कस्टडी में लेने की तैयारी कर रही है।चिंतपूर्णी थाना प्रभारी एसएचओ सचित कालिया ने बताया कि मवा रोड के पास महिला से कान की बालियां छीनने की वारदात सामने आई थी। जांच के दौरान पता चला कि वारदात में शामिल आरोपी युवक को बंगाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पकड़े जाने के बाद चिंतपूर्णी में हुई बालियां छीनने की वारदात का भी खुलासा हुआ।बंगाणा पुलिस ने मंगलवार को आरोपी को ऊना कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। चिंतपूर्णी पुलिस अब आरोपी को अपनी कस्टडी में लेने के लिए नियमानुसार कार्रवाई कर रही है। पुलिस कस्टडी मिलने के बाद आरोपी से पूछताछ कर वारदात से जुड़े अन्य तथ्यों का पता लगाने का प्रयास करेगी।