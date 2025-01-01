Una News: आईएसबीटी की छत पर कबूतरों का डेरा, नीचे यात्री परेशान

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ग्राउंड रिपोर्टपाइपों पर जाली लगाने की मांग, प्रबंधन ने जल्द समाधान का दिया भरोसासंवाद न्यूज एजेंसीऊना। आईएसबीटी ऊना की चमक-दमक के बीच यात्रियों के बैठने की जगह पर कबूतरों की गंदगी परेशानी का कारण बनी हुई है। सीटों के ठीक ऊपर छत और बीम पर कबूतरों ने डेरा जमा रखा है। इनके लगातार बैठने से सीटों और फर्श पर बीट गिरती रहती है। कई बार बस का इंतजार कर रहे यात्रियों के ऊपर भी कबूतरों की बीट गिर जाती है।आईएसबीटी में यात्रियों के लिए बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है, लेकिन जिस स्थान पर लोग आराम करने के लिए बैठते हैं, वहीं ऊपर कबूतरों का जमावड़ा लगा रहता है। सफाई के बाद भी कुछ समय में स्थिति दोबारा बिगड़ जाती है। यात्रियों का कहना है कि बार-बार सफाई करने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। छत पर लगे पाइपों के आगे जाली लगाकर कबूतरों को बैठने से रोकना चाहिए।आईएसबीटी ऊना जिले का प्रमुख बस अड्डा है और यहां रोजाना बड़ी संख्या में यात्री पहुंचते हैं। ऐसे में यात्रियों के बैठने वाले स्थान पर गंदगी का होना सीधे तौर पर स्वच्छता और यात्री सुविधा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। छत पर लगे पाइपों को जाली लगा कर बंद करना चाहिए, ताकि कबूतर न बैठ सकें। - जोगिंद्र कुमार, यात्री।बस अड्डे में यात्रियों के लिए लगाई गई कुर्सियों के ठीक ऊपर कबूतरों का जमावड़ा लगा रहता है। रात के समय में यह दिक्कत और भी बढ़ जाती है। पाइपों के आगे जाली लगा कर समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। कई बार तो यात्रियों के ऊपर ही गंदगी गिर जाती है।-सुरेश कुमार, परिचालक निजी बसकाेटइस समस्या का जल्द ही समाधान कर दिया जाएगा। कर्मचारियों को पाइपों के आगे जाली लगाने को कह दिया गया है। -परवेश शर्मा, प्रबंधक एमआरसी ग्रुप