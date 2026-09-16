Solan News: स्क्रब टायफस मामले बढ़े, सात नए मरीज पहुंचे क्षेत्रीय अस्पताल

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सिरमौर के राजगढ़ के ग्रामीण क्षेत्राें से आ रहे हैं अस्पताल में कई मरीजडॉक्टरों का तर्क धूप खिलने से घास में जा रहे ग्रामीणसंवाद न्यूज एजेंसीसोलन। जिले में स्क्रब टायफस के मामलों में अचानक से बढ़ोतरी हुई है। पिछले दो सप्ताह में क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में 7 मरीजों को स्क्रब टायफस पॉजिटिव पाया गया है। वहीं पिछले सप्ताह के अंत में ही एक स्क्रब टायफस के मरीज को अस्पताल के मेडिसिन वार्ड में भर्ती किया गया है। मौसम में हो रहे बदलाव के चलने प्रतिदिन अस्पताल में बुखार की शिकायत लेकर कई मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। ऐसे में सभी की स्क्रब टायफस की जांच भी की जा रही है। इनमें से अगस्त से लेकर अब तक कुल 10 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं।अस्पताल प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार स्क्रब टायफस के यह मरीज सिरमौर के राजगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों से अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिनमें जांच के बाद ही बीमारी होने की पुष्टि की जा रही है। जिले में इससे पहले आठ मरीजों में स्क्रब टायफस पाया गया था। वहीं विभाग की ओर से भी जिलेभर में इसे लेकर अलर्ट जारी कर घास काटने के लिए खेतों में जाने वाले लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि धूप खिलने के कारण अब अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में घास को काटने का काम शुरू हो चुका है। ऐसे में घास में छिपे कीट के काटने के कारण ओरिएंटिया सुसुगामुशी बैक्टीरिया के लोगों के शरीर में फैल कर स्क्रब टायफस बीमारी बढ़ाता है। वहीं संक्रमण की स्थिति में तेज बुखार समेत अन्य लक्षण सामने आ सकते हैं। अस्पताल में सभी मरीजों को मेडिसिन वार्ड में भर्ती कर उपचार के बाद दवाएं देकर घर भेज दिया गया है।कोटअस्पताल में अब तक अगस्त से लेकर स्क्रब टायफस के कुल 10 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 9 मरीजों का उपचार कर उन्हें दवाओं के साथ घर भेज दिया है। वहीं एक का उपचार अभी अस्पताल के मेडिसिन वार्ड में विशेषज्ञों की देखरेख में चल रहा है। प्रशासन की ओर से मरीजों के लिए दवाओं का पूरा स्टॉक उपलब्ध करवाया जा रहा है। - डॉ. राकेश पंवार, चिकित्सा अधीक्षक, क्षेत्रीय अस्पताल सोलनकोटस्क्रब टायफस के कई चरण होते हैं। अस्पतालों में आ रहे मरीजों में अभी स्क्रब टायफस के लक्षणों के साथ बुखार होने की समस्या हो रही है। इनमें से कोई भी मरीज गंभीर रूप से स्क्रब टायफस से संक्रमित नहीं है। इसके बावजूद प्रशासन ने सभी अस्पतालों को सतर्क रहने और सभी संदिग्ध मरीजों की नियमित जांच और जांच करवाने के लिए निर्देश दिए हैं। -डॉ. अजय पाठक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग सोलन