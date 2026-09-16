फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   Portal opened for paddy procurement in Himachal.

Solan News: हिमाचल में धान खरीद के लिए पोर्टल खुला न्यूनतम समर्थन मूल्य 2461 रुपये प्रति क्विंटल

Thu, 17 Sep 2026 12:29 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Thu, 17 Sep 2026 12:29 AM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

सोलन। हिमाचल प्रदेश में खरीफ सीजन 2026-27 के लिए धान खरीद के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया गया है। किसान अपनी धान की फसल बेचने के लिए एचपी एपीपीपी पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। यह पंजीकरण 15 सितंबर से शुरू हो गया है और खरीद 3 अक्तूबर से 15 दिसंबर तक चलेगी।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, हिमाचल प्रदेश के निदेशक कुमद सिंह ने यह जानकारी दी। प्रदेश में धान की खरीद के लिए कुल 11 खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। धान की खरीद कांगड़ा, सोलन, ऊना और सिरमौर सहित चार सीमांत जिलों में की जाएगी। भारत सरकार ने खरीफ सीजन 2026-27 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 72 रुपये अधिक है।
विज्ञापन

इस बार ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण के लिए किसानों को एग्रीस्टैक की फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से भी सुविधा दी जा रही है। इसमें किसानों का व्यक्तिगत और जमीन संबंधी डेटा फार्मर रजिस्ट्री से ऑनलाइन लिया जाएगा। इससे पटवारी से जमीन के सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, किसानों को बैंक संबंधी संपूर्ण जानकारी पूर्व की भांति स्वयं भरनी होगी। जो किसान एग्रीस्टैक में पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें एचपी एपीपीपी पोर्टल पर पूर्व की भांति पंजीकरण करना होगा। उन्हें स्वयं अपनी संपूर्ण जानकारी भरनी होगी। जमीन का ऑनलाइन सत्यापन पटवारी द्वारा किया जाएगा। कृषि अधिकारी द्वारा उपज की प्रविष्टि भी ऑनलाइन की जाएगी। यह प्रक्रिया पहले की तरह ही रहेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed