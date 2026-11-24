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पीएमश्री स्कूल नाहन की छठी की छात्रा ने राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जीते पुरस्कारपांच साल की उम्र में शुरू किया अभिनय, सुन-सुनकर याद किए थे नाटक के संवादसुगंधी नाटक में बचपन की भूमिका निभाकर बटोरी सराहना, कई मंचों पर प्रथम पुरस्कारआगरा, शिमला, पटियाला, कुल्लू और अलवर में अभिनय के लिए मिल चुका है सम्मानपंकज तन्हानाहन (सिरमौर)। उम्र 12 साल, लेकिन उपलब्धियां ऐसी कि हर कोई प्रतिभा का कायल हो जाए। नाहन के हाथी का कब्र निवासी शाहिद अहमद और अजरा परवीन की बेटी अफीफा ने छोटी उम्र में ही रंगमंच की दुनिया में अलग पहचान बनाई है। पीएमश्री स्कूल नाहन की छठी की छात्रा अफीफा पांच साल की उम्र से नाटकों में अभिनय कर रही हैं। अब तक वह राष्ट्रीय स्तर के कई मंचों पर पुरस्कार हासिल कर अपनी प्रतिभा साबित कर चुकी हैं।अफीफा का रंगमंच से जुड़ाव युवा कलाकार इंद्रप्रीत साहनी के माध्यम से हुआ। शुरुआत में उन्हें पढ़ना तक नहीं आता था, लेकिन उन्होंने सुन-सुनकर संवाद याद किए और पूरे आत्मविश्वास के साथ मंच पर अभिनय किया। स्टेपको संस्था के अध्यक्ष रजित सिंह कंवर, वसीम खान, फरजाना अहमद और मां अजरा परवीन ने उनकी प्रतिभा को निखारने में अहम भूमिका निभाई। मां नियमित अभ्यास करवाने के साथ हर कदम पर उनका हौसला भी बढ़ाती हैं।अफीफा को वर्ष 2020 में आगरा में आयोजित रंगमंच महोत्सव में स्टेपको संस्था की ओर से प्रस्तुत नाटक सुगंधी के लिए सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का प्रथम पुरस्कार मिला। वर्ष 2022 में शिमला के गेयटी थियेटर में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की रंगमंच प्रतियोगिता में इसी नाटक के लिए उन्हें फिर प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी वर्ष पटियाला में सम्मानित होने के साथ कुल्लू में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का प्रमाणपत्र मिला। घाटो में भी उन्हें दोबारा आमंत्रित किया गया और प्रशंसा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2023 में अलवर में भी उन्हें प्रशंसा प्रमाणपत्र मिला।सुगंधी के बचपन को मंच पर किया जीवंतसुगंधी नाटक विधवा आश्रम की कहानी पर आधारित है। यहां महिलाओं को कठोर नियमों और बंदिशों के बीच जीवन बिताना पड़ता है। नाटक में एक विधवा की बेटी इन रूढ़ियों को चुनौती देकर बदलाव की नई शुरुआत करती है। अफीफा ने इस नाटक में सुगंधी के बचपन की भूमिका निभाई और अपने अभिनय से दर्शकों का ध्यान खींचा।अभिनय के साथ अफीफा ने अन्य क्षेत्रों में भी प्रतिभा दिखाई है। वर्ष 2024 में सुन्नी में आयोजित डिजिटल क्विज प्रतियोगिता में प्रथम और एक अन्य क्विज में तीसरा स्थान हासिल किया। वर्ष 2026 में नृत्य प्रतियोगिता और बनारस में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की नाट्य प्रस्तुति में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया।अफीफा का कहना है कि रंगमंच ने उन्हें समाज में नई पहचान दी है। यह उनकी मेहनत और गुरुजनों के आशीर्वाद का परिणाम है। उनका लक्ष्य आगे भी इसी लगन के साथ रंगमंच और कला के क्षेत्र में अपनी पहचान मजबूत करना है। -संवाद