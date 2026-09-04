Sirmour News: द स्कॉलर्स होम स्कूल को ऑल राउंड द बेस्ट ट्रॉफी
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 11:52 PM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 11:52 PM IST
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पांवटा साहिब ब्लॉक स्तरीय लड़कों की अंडर-14 वर्ग खेलकूद प्रतियोगिता का समापन
संवाद न्यूज एजेंसी
पांवटा साहिब (सिरमौर)। ग्लोबल अकादमी स्कूल पांवटा साहिब में ब्लॉक स्तरीय लड़कों की अंडर-14 वर्ग खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। प्रतियोगिता में द स्कॉलर्स होम स्कूल पांवटा साहिब ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑल राउंड द बेस्ट ट्रॉफी जीती। मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त जिला शिक्षा उपनिदेशक नीना कौशिक, विशेष अतिथि सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य एसवीएम आरती पराशर, प्रधानाचार्य जिंदल पब्लिक स्कूल बिमला जिंदल ने विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए।
जिला शारीरिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष माया राम कपूर, प्रतियोगिता के प्रभारी नसीम अहमद व स्कूल की प्रधानाचार्य वंदना बंसल ने बताया कि छात्र वर्ग की वॉलीबाल में दून वैली भाटांवाली विजेता व किशनपुरा उप विजेता रहा। जूडो में द स्कॉलर्स होम स्कूल विजेता व भाटांवाली उप विजेता रहा। बैडमिंटन में दून वैली स्कूल विजेता व द स्कॉलर्स होम स्कूल उप विजेता रहा। खो-खो में मुगलावाला करतापुर विजेता व अजौली उप विजेता, कबड्डी में किशनपुरा स्कूल विजेता व तारुवाला स्कूल उप विजेता तथा कुश्ती में बीबीजीत कौर स्कूल विजेता व द स्कॉलर्स होम स्कूल उप विजेता रहा।
चेस में द स्कॉलर्स होम स्कूल विजेता व जीएनएमपीएस स्कूल उप विजेता, योग में सिरमौरी ताल विजेता व बीकेडी उप विजेता तथा समूहगान में गुरु नानक मिशन स्कूल विजेता व बीबीजीत कौर स्कूल की टीम उप विजेता रही। अब, अंडर-14 छात्रा वर्ग की खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हो गई है।
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इस अवसर पर ग्लोबल अकादमी स्कूल के निदेशक डॉ. विश्वजीत बंसल, प्रधानाचार्य वंदना बंसल, माया राम कपूर, नसीम अहमद, खुशी राम बंसल, तबस्सुम, रिया बंसल, सोनाली वर्मा, इकबाल कौर, मोनिका बाली, सुरजीत सिंह, पूर्ण सिंह, अनिल चौहान मौजूद रहे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पांवटा साहिब (सिरमौर)। ग्लोबल अकादमी स्कूल पांवटा साहिब में ब्लॉक स्तरीय लड़कों की अंडर-14 वर्ग खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। प्रतियोगिता में द स्कॉलर्स होम स्कूल पांवटा साहिब ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑल राउंड द बेस्ट ट्रॉफी जीती। मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त जिला शिक्षा उपनिदेशक नीना कौशिक, विशेष अतिथि सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य एसवीएम आरती पराशर, प्रधानाचार्य जिंदल पब्लिक स्कूल बिमला जिंदल ने विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए।
जिला शारीरिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष माया राम कपूर, प्रतियोगिता के प्रभारी नसीम अहमद व स्कूल की प्रधानाचार्य वंदना बंसल ने बताया कि छात्र वर्ग की वॉलीबाल में दून वैली भाटांवाली विजेता व किशनपुरा उप विजेता रहा। जूडो में द स्कॉलर्स होम स्कूल विजेता व भाटांवाली उप विजेता रहा। बैडमिंटन में दून वैली स्कूल विजेता व द स्कॉलर्स होम स्कूल उप विजेता रहा। खो-खो में मुगलावाला करतापुर विजेता व अजौली उप विजेता, कबड्डी में किशनपुरा स्कूल विजेता व तारुवाला स्कूल उप विजेता तथा कुश्ती में बीबीजीत कौर स्कूल विजेता व द स्कॉलर्स होम स्कूल उप विजेता रहा।
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चेस में द स्कॉलर्स होम स्कूल विजेता व जीएनएमपीएस स्कूल उप विजेता, योग में सिरमौरी ताल विजेता व बीकेडी उप विजेता तथा समूहगान में गुरु नानक मिशन स्कूल विजेता व बीबीजीत कौर स्कूल की टीम उप विजेता रही। अब, अंडर-14 छात्रा वर्ग की खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हो गई है।
विज्ञापन
इस अवसर पर ग्लोबल अकादमी स्कूल के निदेशक डॉ. विश्वजीत बंसल, प्रधानाचार्य वंदना बंसल, माया राम कपूर, नसीम अहमद, खुशी राम बंसल, तबस्सुम, रिया बंसल, सोनाली वर्मा, इकबाल कौर, मोनिका बाली, सुरजीत सिंह, पूर्ण सिंह, अनिल चौहान मौजूद रहे।