विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल टावर और भारतनेट सेवाओं के विस्तार पर जोरभारतनेट चरण-3 के तहत 7,500 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम जारीसंवाद न्यूज एजेंसीनाहन(सिरमौर)। बीएसएनएल सोलन वाणिज्य क्षेत्र की दूरसंचार सलाहकार समिति (टीएसी) की बैठक नाहन में सांसद एवं समिति अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सोलन और सिरमौर जिलों में चल रही दूरसंचार परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि संशोधित भारतनेट चरण-3 परियोजना के तहत दोनों जिलों की 499 पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने का काम चल रहा है। इनमें से अब तक 196 पंचायतों को हाई-स्पीड इंटरनेट सेवा से जोड़ा जा चुका है।बीएसएनएल के वरिष्ठ महाप्रबंधक एवं टीएसी सचिव जसपाल सिंह ने बताया कि परियोजना के तहत सोलन और सिरमौर में करीब 7,500 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जानी है। अब तक सोलन की 100 और सिरमौर की 96 ग्राम पंचायतों को लाइव किया जा चुका है। पूरे हिमाचल में करीब 2,000 करोड़ से 20,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य है। इससे स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, पंचायत कार्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों के साथ ग्रामीण उद्यमियों के जरिये आम लोगों को भी हाई-स्पीड एफटीटीएच ब्रॉडबैंड सुविधा मिलेगी।4जी सैचुरेशन परियोजना के तहत 130 टावर चालूअधिकारियों ने बताया कि 4जी सैचुरेशन परियोजना के तहत सोलन और सिरमौर के 261 नेटवर्क विहीन गांवों को मोबाइल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 174 टावर लगाने की योजना है। इनमें सोलन के 125 और सिरमौर के 136 गांव शामिल हैं। अब तक 130 टावर चालू किए जा चुके हैं। इसके अलावा श्रेणी-5 के 27 टावर और श्रेणी-6 के 12 टावर लगाने की प्रक्रिया अलग-अलग चरणों में है।कॉल ड्रॉप और कमजोर सिग्नल की शिकायतें दूर करने के निर्देशसांसद सुरेश कश्यप ने बीएसएनएल अधिकारियों को सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने और प्रचार-प्रसार के माध्यम से लोगों को योजनाओं के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भारतनेट योजना की जानकारी देने के लिए अधिकारी हर महीने होने वाली ग्राम पंचायत बैठकों में अनिवार्य रूप से शामिल हों। उन्होंने कॉल ड्रॉप संबंधी शिकायतों का त्वरित समाधान करने और शमलाती-मंजगांव में कमजोर सिग्नल की समस्या दूर करने को कहा। सांसद ने चूड़धार (राजगढ़) और बाड़ीधार (अर्की) में मोबाइल टावर लगाने का मामला केंद्रीय संचार मंत्री से उठाने का आश्वासन दिया।बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूदबैठक में उप महाप्रबंधक (सोलन बीए) संजीव तोमर, आंतरिक वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी विनोद कुमार जोशी, मुख्य लेखा अधिकारी शैलेंद्र मोहन वशिष्ठ, सहायक महाप्रबंधक कमल किशोर और विजय दीप, मंडलीय अभियंता संजीव मलिक (नाहन), अजय कुमार (सोलन) और पुनीत चोपड़ा (नालागढ़) सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।