संवाद न्यूज एजेंसीनाहन (सिरमौर)। अरिहंत इंटरनेशनल विद्यालय नाहन में संविधान दिवस पर विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिंदी और अंग्रेजी में सामूहिक वाचन कर न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता जताई।राजनीति विज्ञान की अध्यापिका गौरिका राठौर ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया, संविधान सभा के योगदान और संविधान की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को संवैधानिक मूल्यों को जीवन में अपनाने और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर संविधान के मूल्यों पर आधारित पोस्टर और कोलाज प्रतियोगिता भी करवाई गई। प्रधानाचार्य स्टिमी मारिया ने कहा कि संविधान लोकतंत्र, राष्ट्रीय एकता और नागरिक सम्मान का आधार है। विद्यार्थियों को इसके आदर्शों को अपने व्यवहार में भी अपनाना चाहिए। विद्यालय के चेयरमैन अनिल जैन, महासचिव सचिन जैन और सम्यक जैन ने भी संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करने में ऐसे आयोजनों को महत्वपूर्ण बताया।