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पटाखा बिक्री : नाहन के चौगान मैदान में सुबह 6:00 बजे से खुलेंगी पटाखे की दुकानें।







बीपी जांच : मेडिकल कॉलेज के निरोग क्लीनिक में सुबह 10: 00 बजे से होगी बीपी और शुगर जांच।

काम की बात:



जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से 17 नवंबर को सुबह 10:00 बजे पांवटा साहिब में ड्राइविंग टेस्ट।



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आज के कार्यक्रम: