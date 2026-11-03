फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Revised pensions for urban body pensioners to be finalized within 15 days; department director issues orders

हिमाचल: शहरी निकायों के पेंशनरों की 15 दिन में तय होगी संशोधित पेंशन, विभाग निदेशक ने दिए आदेश

Tue, 03 Nov 2026 07:33 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Tue, 03 Nov 2026 07:33 PM IST
सार

शहरी विकास विभाग के सचिव अमरजीत सिंह ने मंगलवार को निदेशक को त्वरित निपटारे के कड़े आदेश दिए। हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने सचिवालय में सचिव अमरजीत सिंह से मुलाकात की। 

विज्ञापन
Revised pensions for urban body pensioners to be finalized within 15 days; department director issues orders
पेंशनरों की संशोधित पेंशन अब 15 दिन में तय होगी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हिमाचल प्रदेश के 76 शहरी निकायों के करीब 2300 पेंशनरों की संशोधित पेंशन अब 15 दिन में तय होगी। शहरी विकास विभाग के सचिव अमरजीत सिंह ने मंगलवार को निदेशक को त्वरित निपटारे के कड़े आदेश दिए। हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने सचिवालय में सचिव अमरजीत सिंह से मुलाकात की। समिति के अतिरिक्त महासचिव भूप राम वर्मा की अगुवाई में 15 सदस्यीय दल ने ज्ञापन सौंपा।

विज्ञापन


इस बैठक के दौरान शहरी विकास विभाग के निदेशक डॉ. नीरज कुमार भी मौजूद रहे। वर्मा ने बताया कि जून 2026 की कैबिनेट बैठक में संशोधित वेतनमान के आधार पर पेंशन की मंजूरी मिली थी। इसके तहत कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से वित्तीय लाभ दिया जाना तय हुआ था। इस पूरे खर्च का वहन संबंधित निकायों को अपने संसाधनों से ही करना होगा।
विज्ञापन


राज्य में अब तक पेंशनरों को 1 जनवरी 2006 के वेतनमान के आधार पर पेंशन मिल रही थी। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 8 नगर निगम, 29 नगर परिषद और 39 नगर पंचायतें संचालित हैं। निदेशक ने बताया कि कर्मचारियों की कमी से चार माह में केवल 80 मामले स्वीकृत हो सके। अब उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों को शेष सभी मामलों को 15 दिन में निपटाने के निर्देश दिए। अगले वर्ष 16वें वित्त आयोग के लागू होने पर तय नियमों के तहत प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed