समझौता: राजस्थान को बिजली बेचकर हिमाचल कमाएगा 3000 करोड़, सर्दियों में घरेलू मांग पूरी करने की रहेगी चुनौती

हिमाचल प्रदेश सरकार को इस बार राजस्थान के साथ बिजली आपूर्ति करार से रिकॉर्ड 3000 करोड़ रुपये की कमाई होने का अनुमान है। प्रदेश फरवरी 2027 तक 15.50 रुपये प्रति यूनिट की दर पर 1300 मेगावाट बिजली बेचेगा। प्रदेश सरकार पिछले कुछ वर्षों से बिजली बेचकर सालाना करीब 1000 से 1500 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाती रही है। इस बार बेहतर दरों पर बिक्री होने से राज्य सरकार की यह आय पिछले वर्षों के मुकाबले लगभग दोगुनी हो जाएगी। राजस्थान के साथ हुआ यह महत्वपूर्ण समझौता हिमाचल प्रदेश के लिए अतिरिक्त आमदनी जुटाने का एक बड़ा अवसर माना जा रहा है।

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