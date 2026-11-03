हिमाचल: 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते वन विभाग का आरओ रंगे हाथ गिरफ्तार, विजिलेंस ने की कार्रवाई

यमुना नदी से रेत ले जाने के मामले में दो ट्रैक्टर जब्त करने की धमकी देकर 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में विजिलेंस की टीम ने भगानी में तैनात वन विभाग के आरओ सुमंत को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। विजिलेंस ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक विजिलेंस एनके शर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 3 नवंबर को पुलिस थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसवी एंड एसीबी) नाहन में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की संशोधित धारा 7 के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

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