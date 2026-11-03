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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   forest department RO arrested red handed while accepting a bribe of Rs 10,000; Vigilance takes action

हिमाचल: 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते वन विभाग का आरओ रंगे हाथ गिरफ्तार, विजिलेंस ने की कार्रवाई

Tue, 03 Nov 2026 05:27 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, पांवटा साहिब (सिरमौर)।
संवाद न्यूज एजेंसी, पांवटा साहिब (सिरमौर)। Published by: Krishan Singh Updated Tue, 03 Nov 2026 05:27 PM IST
सार

 ट्रैक्टर जब्त करने की धमकी देकर 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में विजिलेंस की टीम ने भगानी में तैनात वन विभाग के आरओ सुमंत को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।

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forest department RO arrested red handed while accepting a bribe of Rs 10,000; Vigilance takes action
रिश्वत(सांकेतिक)। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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यमुना नदी से रेत ले जाने के मामले में दो ट्रैक्टर जब्त करने की धमकी देकर 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में विजिलेंस की टीम ने भगानी में तैनात वन विभाग के आरओ सुमंत को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। विजिलेंस ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक विजिलेंस एनके शर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 3 नवंबर को पुलिस थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसवी एंड एसीबी) नाहन में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की संशोधित धारा 7 के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

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गांव भगानी निवासी शिकायतकर्ता इकराम पुत्र इकबाल ने शिकायत दी थी कि आरओ सुमंत ने उसके बहनोई जुल्फान को यमुना नदी से रेत ले जाने पर दो ट्रैक्टर जब्त करने की धमकी दी थी। इसके बदले आरोपी ने उससे 10 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की थी। एनके शर्मा ने बताया कि शिकायत के आधार पर निरीक्षक मनोज कुमार की अगुवाई में विजिलेंस टीम ने पांवटा साहिब में आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। इस दौरान आरोपी को रिश्वत की रकम स्वीकार करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया। उन्होंने बताया कि मामले में आगामी जांच जारी है।

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