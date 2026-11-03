हिमाचल: 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते वन विभाग का आरओ रंगे हाथ गिरफ्तार, विजिलेंस ने की कार्रवाई
ट्रैक्टर जब्त करने की धमकी देकर 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में विजिलेंस की टीम ने भगानी में तैनात वन विभाग के आरओ सुमंत को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।
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यमुना नदी से रेत ले जाने के मामले में दो ट्रैक्टर जब्त करने की धमकी देकर 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में विजिलेंस की टीम ने भगानी में तैनात वन विभाग के आरओ सुमंत को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। विजिलेंस ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक विजिलेंस एनके शर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 3 नवंबर को पुलिस थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसवी एंड एसीबी) नाहन में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की संशोधित धारा 7 के तहत एफआईआर दर्ज की गई।
गांव भगानी निवासी शिकायतकर्ता इकराम पुत्र इकबाल ने शिकायत दी थी कि आरओ सुमंत ने उसके बहनोई जुल्फान को यमुना नदी से रेत ले जाने पर दो ट्रैक्टर जब्त करने की धमकी दी थी। इसके बदले आरोपी ने उससे 10 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की थी। एनके शर्मा ने बताया कि शिकायत के आधार पर निरीक्षक मनोज कुमार की अगुवाई में विजिलेंस टीम ने पांवटा साहिब में आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। इस दौरान आरोपी को रिश्वत की रकम स्वीकार करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया। उन्होंने बताया कि मामले में आगामी जांच जारी है।