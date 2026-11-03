रणजी ट्रॉफी: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में पहले दिन विकेटों की पतझड़, दूसरे दिन रनों की बरसात

इसके जवाब में हिमाचल की टीम भी पहली पारी में 153 रन ही बना सकी थी। हिमाचल को 75 रन की बढ़त मिली थी। दूसरे दिन राजस्थान के बल्लेबाजों ने इसका जवाब देते हुए मैच में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। हालांकि दूसरे दिन भी राजस्थान की शुरुआत अच्छी नहीं रही। सचिन अशोक यादव नौ रन पर पवेलियन लौट गए। इसके बाद रोहन विजय राजभर और महिपाल लोमरोर ने पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट के लिए 209 रन की शानदार साझेदारी हुई। रोहन ने 11 चौकों और एक छक्के की मदद से 140 रन बनाए। वहीं, महिपाल ने 190 गेंदों में 97 रन बनाए। इसके बाद करण लांबा ने 26 रन और कप्तान कार्तिक शर्मा ने नौ रन का योगदान दिया। दिन का खेल समाप्त होने तक राजस्थान ने 87 ओवर में चार विकेट पर 297 रन बना लिए थे। हिमाचल की ओर से अभिषेक कुमार और अर्पित गुलेरिया ने दो-दो विकेट हासिल किए।