शिमला: गुलाब जामुन में मरे मिले कॉकरोच, खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 25 किलो मिठाई करवाई नष्ट

गुलाब जामुन में कॉकरोच मरे हुए पाए गए

इस दौरान एक दुकान में बेचने के लिए रखे गुलाब जामुन में कॉकरोच मरे हुए पाए गए। इसके बाद विभाग की टीम ने मौके पर ही 25 किलो गुलाब जामुन भी नष्ट करवाए। इसके बाद दो अन्य दुकानों की जांच की तो पाया कि दुकानों में चाशनी को साफ करने के लिए मिठाई विक्रेता रंगकाट का इस्तेमाल कर रहे है। नियमों के तहत इसका इस्तेमाल किया जाना हानिकारक है। ऐसे में विभाग ने इन संचालकों को लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ मानते हुए इन्हें इसका तुरंत इस्तेमाल बंद करने के निर्देश दिए। विभाग के अनुसार यह रंग काट कपड़ों में इस्तेमाल किए जाते है, ऐसे में यदि इस चाशनी का मिठाइयों में इस्तेमाल किया जाए तो लोगों की सेहत पर खिलवाड़ होगा। इसके अलावा सभी दुकानों में स्वच्छता को लेकर भी पुख्ता इंतजाम नहीं दिए थे। उधर, देर शाम तक विभाग ने करीब पांच दुकानों का निरीक्षण किया।