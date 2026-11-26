विज्ञापन



भारत पब्लिक स्कूल चौपाल में साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता शिविर लगाया गया। शिविर में अधिवक्ता मनोज गाजटा ने विद्यार्थियों को ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, सोशल मीडिया अकाउंट हैकिंग और ओटीपी के माध्यम से होने वाली धोखाधड़ी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि साइबर अपराध का शिकार होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ करने का आह्वान किया।