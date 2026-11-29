{"_id":"6b0c21638c507e351f060846","slug":"kaul-singh-hears-pms-thoughts-with-bjp-workers-in-dofda-rampur-hp-news-c-178-1-ssml1034-176128-2026-11-29","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rampur Bushahar News: दोफदा में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ कौल सिंह ने सुनी प्रधानमंत्री के मन की बात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Rampur Bushahar News: दोफदा में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ कौल सिंह ने सुनी प्रधानमंत्री के मन की बात

शिमला ब्यूरो

Updated Sun, 29 Nov 2026 11:27 PM IST Updated Sun, 29 Nov 2026 11:27 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

