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35 गांवों के सात से आठ हजार देवलुओं के साथ 13 दिसंबर को करेंगे शिरकत

मोहन मेहता

ज्यूरी (रामपुर बुशहर)। छवारा (रोहड़ू) के आराध्य देवता जाबड़ नारायण करीब तीन सौ साल बाद भीमाकाली मंदिर सराहन पहुंचेंगे। देवता अपनी गोड़ी के 35 गांवों के करीब आठ हजार देवलुओं के साथ 13 दिसंबर को सराहन में लकड़ावीर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। इस ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन को लेकर क्षेत्र के लोगों में खासा उत्साह है। देवता और देवलू 12 दिसंबर की रात ज्यूरी में विश्राम करेंगे। इसके बाद 13 दिसंबर को पैदल यात्रा कर सड़क से सराहन स्थित भीमाकाली मंदिर पहुंचेंगे। इस दौरान देवता के मंदिर में प्रवेश की परंपरा भी विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगी। मान्यता के अनुसार देवता किसी भी द्वार के नीचे से होकर मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि तीनों गेटों को ऊपर से लांघकर मंदिर परिसर में दाखिल होंगे। मंदिर के भीतर लकड़ावीर मंदिर के समीप देवता का आगमन होगा। देवता जाबड़ नारायण के मोतमीन ताराचंद सतवान ने बताया कि मंदिर में पहुंचने पर सबसे पहले चमोचन की रस्म निभाई जाएगी। इसके बाद देवता किन्नौर के कामरू से आने वाले बद्री विशाल से मिलेंगे। उन्होंने बताया कि दोनों देवताओं का पहले भी मिलन हो चुका है। अन्य किन देवताओं से मिलन होगा, इसकी जानकारी अभी नहीं है। उन्होंने बताया कि मंदिर के रिकॉर्ड के अनुसार देवता जाबड़ नारायण इससे पहले दो बार रामपुर गए हैं। राजा पदम सिंह के समय भी देवता रामपुर पहुंचे थे। इससे पूर्व देवता सराहन आए थे और उस दौरान सराहन, धारगौरा, मशनू, किन्नू और ज्यूरी सहित पूरे क्षेत्र में करीब एक महीने तक प्रवास किया था। इसके बाद अंतिम गांव काशापाठ में रुकने के पश्चात छोटी पार कर देवता अपने मूल मंदिर छवारा लौटे थे। करीब तीन शताब्दियों बाद होने वाली इस यात्रा को ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संवाद