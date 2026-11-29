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संवाद न्यूज़ एजेंसी



चौपाल (रोहड़ू)। चौपाल में सरकारी ड्यूटी के दौरान लोक निर्माण विभाग के एक कर्मचारी के साथ मारपीट करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता रमेश चंद निवासी गांव डकौना, डाकघर सरांह, तहसील चौपाल लोक निर्माण विभाग में मल्टी टास्क वर्कर (एमटीडब्ल्यू) के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने शिकायत में बताया कि वह दो अन्य कर्मचारियों के साथ क्यारी कैंची के पास सड़क की सफाई का सरकारी कार्य कर रहे थे। इसी दौरान डकौना निवासी भीम सिंह ने कथित तौर पर उनके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी और डंडे व मुक्कों से मारपीट की। शिकायतकर्ता के अनुसार, मारपीट में उनके बाएं हाथ, बाजू, सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आई हैं। आरोप है कि आरोपी ने उन्हें सरकारी ड्यूटी करने से रोका और जान से मारने की धमकी भी दी। घायल कर्मचारी का मेडिकल परीक्षण नागरिक अस्पताल चौपाल में करवाया गया। एसएसपी गाैरव सिंह ने बताया कि चौपाल थाने में आरोपी के खिलाफ एफआईआर संख्या 69/26, दिनांक 28 नवंबर 2026 को भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 132, 121(1) और 351(3) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।