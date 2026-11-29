Rampur Bushahar News: आनी अस्पताल की एक्सरे मशीन पर श्रेय की सियासत तेज, विधायक लोकेंद्र कुमार ने कांग्रेस को घेरा
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 11:29 PM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 11:29 PM IST
विज्ञापन
निरमंड (कुल्लू)। सिविल अस्पताल आनी में आधुनिक एक्सरे मशीन स्थापित होने के बाद अब इसका श्रेय लेने को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। विधायक लोकेंद्र कुमार ने मशीन को कांग्रेस की उपलब्धि बताने पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसे कांग्रेस सरकार या पार्टी ने स्थापित नहीं करवाया है। विधायक ने कहा कि मशीन स्थापित करवाने में कांग्रेस की भूमिका नहीं रही है। ऐसे में इसे कांग्रेस की उपलब्धि बताना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि इस सुविधा को लेकर जनता के सामने सही तथ्य रखे जाने चाहिए। गौरतलब है कि आनी अस्पताल में लंबे समय से एक्सरे सुविधा शुरू करने की मांग उठ रही थी। अब मशीन स्थापित होने से आनी सहित आसपास की पंचायतों के मरीजों को स्थानीय स्तर पर जांच की सुविधा मिलेगी। इससे उन्हें एक्सरे करवाने के लिए रामपुर या शिमला नहीं जाना पड़ेगा। मशीन शुरू होने से क्षेत्रवासियों को राहत मिली है, लेकिन इसके उद्घाटन के बाद अब सुविधा का श्रेय लेने को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है।
विज्ञापन