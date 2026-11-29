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. सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मांगों के साथ क्षेत्र की जनसमस्याओं को भी सरकार के समक्ष उठाएगा संघ



संवाद न्यूज एजेंसी

कुमारसैन (रामपुर बुशहर)।

विकास खंड नारकंडा की बडागांव पंचायत में रविवार को सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मनोहर शर्मा ने की। इस दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संगठित करने और उनके हितों की रक्षा के उद्देश्य से संघ की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। बैठक में संगठन की आगामी गतिविधियों और क्षेत्र की समस्याओं पर भी चर्चा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से सुनील ठाकुर को संघ का प्रधान नियुक्त किया गया, जबकि भूपदेव शर्मा को महासचिव और राजेंद्र ठाकुर को अध्यक्ष चुना गया। नवनियुक्त पदाधिकारियों से संगठन को मजबूत बनाने और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाने की अपेक्षा जताई गई। बैठक में पेंशन संबंधी मांगों, सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को पेश आने वाली प्रशासनिक और विभागीय समस्याओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। सदस्यों ने कहा कि कर्मचारियों ने अपने सेवाकाल के दौरान विभिन्न विभागों में रहकर समाज और प्रदेश के विकास में अहम योगदान दिया है। ऐसे में सेवानिवृत्ति के बाद भी उनके सम्मान, अधिकारों और जायज मांगों का ध्यान रखा जाना चाहिए। नवनियुक्त प्रधान सुनील ठाकुर ने कहा कि संघ का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मांगों और समस्याओं को एकजुट होकर सरकार के समक्ष उठाना रहेगा। उन्होंने कहा कि संगठन सभी सदस्यों के सहयोग और आपसी समन्वय से काम करेगा, ताकि लंबित मांगों का समाधान करवाया जा सके। कहा कि संघ केवल सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हितों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि क्षेत्र की आम जनता से जुड़ी समस्याओं को भी सरकार और संबंधित विभागों के समक्ष उठाएगा। सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाकर उनके समाधान के लिए प्रयास किए जाएंगे।