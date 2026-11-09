Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Allegations of charging more than the prescribed fee for vehicle clearance passing

Mandi News: वाहन पासिंग के नाम पर निर्धारित फीस से अधिक वसूली का आरोप

Tue, 10 Nov 2026 10:50 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी Updated Tue, 10 Nov 2026 10:50 AM IST
विज्ञापन
Allegations of charging more than the prescribed fee for vehicle clearance passing
सुंदरनगर (मंडी)। सुंदरनगर के कांगू स्थित अधिकृत परिवहन केंद्र में वाहन पासिंग के नाम पर निर्धारित सरकारी फीस से अधिक राशि वसूलने के आरोप लगे हैं।
विज्ञापन

इस संबंध में दो वाहन मालिकों ने डीएसपी सुंदरनगर को अलग-अलग शिकायतें सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है।
शिकायतकर्ता दीक्षित ठाकुर निवासी जुगाहन ने आरोप लगाया कि वाहन पासिंग के लिए उनसे 8,800 रुपये वसूले गए, जबकि सरकारी फीस की रसीद केवल 3,900 रुपये की दी गई। वहीं, दूसरे शिकायतकर्ता कुलदीप चंद ने अपनी जीप की पासिंग के लिए 6,000 रुपये देने और मात्र 2,808 रुपये की रसीद मिलने का आरोप लगाया है।


शिकायतकर्ताओं के अनुसार परिवहन केंद्र के कर्मचारियों ने उन्हें फीस जमा करवाने के लिए केंद्र के समीप स्थित एक दुकान पर भेजा था। आरोप है कि दुकान संचालक ऑनलाइन फीस जमा करवाता था और मोबाइल पर आने वाले ओटीपी भी परिवहन केंद्र के कर्मचारी उसे बताते थे।
विज्ञापन

वाहन मालिकों ने दुकान संचालक और परिवहन केंद्र के कर्मचारियों के बीच संभावित मिलीभगत की आशंका जताते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की है।
डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने शिकायत मिलने की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed