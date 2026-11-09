Mandi News: यात्रियों की मांग बढ़ने पर चलाई जाएंगी अतिरिक्त बसें

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हालांकि निगम ने अलग से अतिरिक्त बसों का शेड्यूल जारी नहीं किया है लेकिन यात्रियों की संख्या बढ़ने पर अतिरिक्त बसें चलाई जा सकती हैं।मंडलीय प्रबंधक उत्तम चंद ने बताया कि सभी ग्रामीण और बाहरी रूटों पर बस सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी। किसी मार्ग पर यात्रियों की संख्या अचानक बढ़ने पर स्थिति के अनुसार अतिरिक्त बसें लगाने का निर्णय लिया जाएगा।दिवाली के दौरान निगम ने बाहरी राज्यों के लिए 6 से 8 नवंबर तक 35 से अधिक अतिरिक्त बसें चलाई थीं। इससे त्योहार पर घर लौटने और वापस काम पर जाने वाले लोगों को सुविधा मिली थी।