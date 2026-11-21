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प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि स्थायी नियुक्ति की उनकी मांग अनसुनी की जा रही है। संघर्ष मोर्चा के अनुसार पंजाब और हिमाचल के इन प्रोजेक्टों में कुल 365 नॉन टेक्निकल आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें से 310 कर्मचारियों को पंजाब सरकार ने स्थायी नियुक्ति दी है लेकिन 55 कर्मचारियों को नीति से बाहर रखा गया है। सर्किल प्रधान प्रवीण कुमार ने बताया कि वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को स्थायी करने का भरोसा दिया था। यह घोषणा अभी तक पूरी नहीं हुई है, जिससे कर्मचारियों में रोष है।संघर्ष समिति के सदस्यों मनोज कुमार, विकास और सुरीत सूद ने बताया कि अकेले शानन प्रोजेक्ट में 51 आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें से 16 कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति नहीं मिली है। इस भेदभाव को लेकर कर्मचारियों में नाराजगी है। डिविजन प्रधान रमन राणा ने कहा कि मांगें जल्द पूरी न होने पर संघर्ष तेज किया जाएगा। कर्मचारियों ने सरकार से सभी प्रभावितों को स्थायी नियुक्ति देने की मांग उठाई है।