Mandi News: वॉलीबाल के फाइनल में खलाणु ने जीता खिताब

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बेटियों के हौसले और प्रतिभा को सराहासंवाद न्यूज एजेंसीकोटली (मंडी)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोट तुंगल में आयोजित चार दिवसीय अंडर-14 बालिका खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का बुधवार को खेल भावना, उत्साह और उमंग के साथ समापन हुआ। समापन समारोह की अध्यक्षता सदर मंडी के विधायक अनिल शर्मा ने की। स्कूल पहुंचने पर प्रधानाचार्य गोपाल सिंह, एसएमसी प्रधान रीमा देवी और शिक्षकों ने विधायक को शॉल, टोपी और स्मृति चिह्न भेंट कर स्वागत किया।अंतिम दिन खेले गए फाइनल मुकाबलों में खिलाड़ियों ने अपना पूरा दम दिखाया। वॉलीबाल के फाइनल में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खलाणु ने कोटली को हराकर खिताब जीता। खो-खो के रोमांचक मुकाबले में साईगलू ने ननांवा को 4-3 अंकों से पराजित किया। वहीं, कबड्डी के फाइनल में कोटली की छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सदयाणा को हराकर विजेता ट्रॉफी पर कब्जा जमाया।खेलों के साथ-साथ सांस्कृतिक मंच पर भी बेटियों ने लोक नृत्य, समूह गान और एकल गान के जरिये हिमाचली संस्कृति के खूबसूरत रंग बिखेरे। मुख्य अतिथि अनिल शर्मा ने विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया।