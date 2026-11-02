Mandi News: सिटी में आज

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राजकीय वल्लभ महाविद्यालय में सुबह 10 बजे प्राकृतिक वस्तुओं से तैयार सजावटी सामान की प्रदर्शनी का शुभारंभ होगा।खेलपड्डल मैदान में सुबह 10 बजे सरदार पटेल विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालय एथलेटिक्स चैंपियनशिप के मुकाबले शुरू होंगे।सुंदरनगर स्थित बीएसएल पंजाब स्कूल खेल मैदान में महाशिवरात्रि क्रिकेट क्लब की ओर से सुबह 10 बजे से दिवाली कप क्रिकेट प्रतियोगिता के मैच करवाए जाएंगे।नाचन क्षेत्र के जुगाहन में सुबह 10:30 बजे अंडर-12 छात्र-छात्राओं की दो दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा।स्वास्थ्यकरसोग के आयुष्मान आरोग्य मंदिर भनेरा में क्षय रोग के बचाव के लिए जागरूकता एवं परामर्श सुबह 10:30 बजे से दिया जाएगा।राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत करसोग के आंगनबाड़ी केंद्र मामला, नांज, तुंदल, केहू, चोआ और राजकीय प्राथमिक पाठशाला जम्हो जालौन में बच्चों के स्वास्थ्य की जांच सुबह 10:30 बजे से की जाएगी।ओपीडीआपातकाल में चिकित्सकों की डयूटी में बदलाव भी किया जा सकता है।क्षेत्रीय अस्पताल मंडीआर्थो: डॉ. वीरेंद्र नेगी (कमरा नंबर-709)गायनी: डॉ. ज्योतिका बाला, डॉ. वरूण, डॉ. मोनिका (कमरा नंबर-97)मेडिसिन: डॉ. सीरत, डॉ. स्वाति सोनी (कमरा नंबर-31)सर्जिकल: डॉ. कार्तिक, डॉ. दीपक (कमरा नंबर-605)बाल रोग: डॉ. आशुतोष, डॉ. सताक्षी (कमरा नंबर-25)ईएनटी: डॉ. आविष्कार, डॉ. सुनील दत्त नेगी, (कमरा नंबर-99)सामान: डॉ. पुनीत मल्होत्रा, डॉ. दुष्यंत ठाकुर, डॉ अरविंद बहल (कमरा नंबर-701)आपातकालीन नंबर :- 01905-223433सुंदरनगर अस्पतालनेत्र रोग: डॉ. जितेंद्र रुड़की, डॉ. अनुभव, डॉ. अर्पित जोशी (कमरा नंबर-17)हड्डी रोग: डॉ. सुमित वर्मा, डॉ.अक्षित पुरी (कमरा नंबर-15)शल्य रोग: डॉ. अनुज सैनी (कमरा नंबर-14)आपातकालीन नंबर : 01907-266223सरकाघाट अस्पतालमेडिसिन: डॉ. आभा सिंह (कमरा नंबर-12)हड्डी रोग: डॉ. गुरदयाल सिंह (कमरा नंबर-16)बाल रोग: डॉ. रोजी भारद्वाज (कमरा नंबर-23)दंत रोग: डॉ. अतुल राणा, डॉ.मनजीत सिंह (कमरा नंबर-25)सामान्य: डॉ. सुरेंद्र कुमार, डॉ. संजीव कुमार (कमरा नंबर-14)आपातकालीन नंबर- 01905-230036