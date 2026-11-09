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Mandi News: जीपीएल का आगाज, शीतला इलेवन ने जीता पहला मैच

Tue, 10 Nov 2026 10:38 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी Updated Tue, 10 Nov 2026 10:38 AM IST
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GPL kicks off; Sheetla XI wins the first match
डैहर (मंडी)। जड़ोल युवक मंडल की ओर से आयोजित जड़ोल प्रीमियर लीग (जीपीएल)-6 क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में क्षेत्र की करीब आठ टीमें भाग ले रही हैं।
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आयोजक रवि ठाकुर ने बताया कि प्रतियोगिता का पहला मुकाबला सलवाणा और शीतला इलेवन डैहर की टीमों के बीच खेला गया। इसमें शीतला इलेवन डैहर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सलवाणा की टीम को 32 रन से पराजित किया।
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ग्राम पंचायत जड़ोल के प्रधान यशपाल शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ किया। प्रतियोगिता के आयोजक अजय कुमार, उदय, सुरेंद्र गुलेरिया और रवि ठाकुर ने मुख्य अतिथि के समक्ष खेल मैदान में स्टेज निर्माण और व्यायामशाला के लिए एक कमरे की व्यवस्था करने की मांग रखी।
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इस पर प्रधान यशपाल शर्मा ने दोनों मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर पंचायत उपप्रधान बेली राम, वार्ड सदस्य जगदीश चंद और प्यारे लाल तथा शर्मा फार्मेसी से विकास शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे।
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