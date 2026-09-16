Mandi News: अंडर-14 खेलकूद प्रतियोगिताओं में घ्राण स्कूल का दबदबा

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संवाद न्यूज एजेंसीमंडी। अंडर-14 छात्रा एवं छात्र वर्ग की खेलकूद प्रतियोगिताओं में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घ्राण के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विभिन्न स्पर्धाओं में प्रथम स्थान हासिल कर विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन किया। खिलाड़ियों ने कबड्डी, खो-खो और शतरंज में अपनी खेल प्रतिभा, अनुशासन और टीम भावना का बेहतरीन परिचय दिया।अंडर-14 छात्रा वर्ग की खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मझवाड़ में किया गया, जिसका बुधवार को समापन हुआ। प्रतियोगिता में घ्राण विद्यालय की छात्राओं ने दमदार प्रदर्शन करते हुए कबड्डी और खो-खो दोनों स्पर्धाओं में प्रथम स्थान हासिल किया।विद्यालय के प्रधानाचार्य विनोद कुमार ने बताया कि कबड्डी के रोमांचक फाइनल मुकाबले में घ्राण की टीम ने मेजबान मझवाड़ स्कूल की टीम को पराजित कर खिताब अपने नाम किया। वहीं, खो-खो के फाइनल मुकाबले में घ्राण की टीम ने कोटमोर्स विद्यालय की टीम को हराकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। अंडर-14 छात्र वर्ग की खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कहनवाल में किया गया। यहां भी घ्राण स्कूल के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दो स्पर्धाओं में प्रथम स्थान हासिल किया।खो-खो के फाइनल मुकाबले में घ्राण की टीम ने कोटमोर्स को हराया, जबकि शतरंज प्रतियोगिता में भी घ्राण के खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए कोटमोर्स को पराजित कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। शारीरिक शिक्षा अध्यापक रमेश कुमार, समस्त शिक्षकगण, एसएमसी प्रधान बीरी सिंह एवं कार्यकारिणी सदस्यों तथा अभिभावकों ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी।