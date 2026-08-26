मंडी: बिजनी-नारला एनएच को खोलने से पहले होंगे अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम, एक माह और इंतजार

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एनएचएआई के अनुसार बारिश के दौरान सड़क के नीचे और आसपास पानी जमा होने से सड़क की सुरक्षा प्रभावित न हो, इसके लिए जल निकासी व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। बारिश के पानी को सही तरीके से चैनलाइज करने के लिए चिन्हित स्थानों पर कल्वर्ट की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इससे पानी का बहाव नियंत्रित तरीके से हो सकेगा और सड़क के आसपास पानी जमा होने की संभावना कम होगी।बरसात के दौरान नए एनएच के कुछ हिस्सों में आई सेटलमेंट की भी लगातार निगरानी की जा रही है। सड़क की सतह, निर्माण कार्यों और अन्य हिस्सों की स्थिति की जांच की जा रही है। एनएचएआई यह सुनिश्चित करना चाहता है कि यातायात शुरू करने से पहले सड़क पर किसी भी तरह का संभावित सुरक्षा जोखिम न रहे। इसी कारण अतिरिक्त सुरक्षा और सुधार कार्यों को पूरा करने के बाद ही एनएच खोलने का फैसला लिया गया है।बिजनी-नारला सेक्शन के लिए इस मानसून को एक तरह की वास्तविक परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। बारिश के दौरान सड़क पर पानी के बहाव, जल निकासी व्यवस्था और सेटलमेंट की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। इससे उन स्थानों की पहचान हो रही है, जहां यातायात शुरू करने से पहले अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम या सुधार की जरूरत है। मौसम और सड़क की स्थिति को देखते हुए निर्माण एजेंसी को आवश्यक कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।