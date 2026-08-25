Mandi News: हिमालयन दिव्यांग कल्याण संस्था ने भवन का मुद्दा उठाया
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 04:57 PM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 04:57 PM IST
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मंडी। हिमालयन दिव्यांग कल्याण संस्था की जिला प्रधान हेमलता पठानिया की अध्यक्षता में प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त को बताया कि लंबे अरसे से संस्था के लिए एक अदद भवन की मांग को दोहराया। संस्था की प्रधान ने कहा कि भवन की सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी जिला कल्याण विभाग भवन को नहीं सौंप रहा है। संस्था के सदस्यों को दिव्यांगजनों की बैठक आयोजित करने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कभी बाबा भूतनाथ मंदिर की सराय तो कभी खुले में सड़कों पर धूप में बैठक आयोजित की जाती है। संवाद
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