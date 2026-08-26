Mandi News: विद्युत पेंशनरों ने लंबित वित्तीय लाभ जारी करने की उठाई मांग

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विद्युत पेंशनर फोरम धर्मपुर यूनिट की बैठक में किया मंथनसंवाद न्यूज एजेंसीधर्मपुर (मंडी)। विद्युत पेंशनर फोरम धर्मपुर यूनिट की बैठक बुधवार को कर्मचारी यूनियन के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं फोरम के सक्रिय सदस्य कामेश्वर दत्त शर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पेंशनरों के लंबित वित्तीय लाभों को लेकर चर्चा की गई। पेंशनरों ने विद्युत बोर्ड प्रबंधन और प्रदेश सरकार से सभी लंबित लाभ जल्द जारी करने की मांग उठाई।वक्ताओं ने कहा कि 1 जनवरी 2016 से मार्च 2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान के आधार पर लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी और कम्यूटेशन की बकाया राशि का भुगतान अब तक नहीं हुआ है। वहीं, 31 दिसंबर 2015 से पहले सेवानिवृत्त पेंशनरों को भी सरकार के आदेशानुसार बकाया राशि नहीं मिली है।पेंशनरों ने विद्युत बोर्ड प्रबंधन से 4 अप्रैल 2026 को जारी उस आदेश को वापस लेने की मांग की, जिसमें वर्कचार्ज कर्मचारियों की वर्कचार्ज अवधि का वित्तीय लाभ नहीं देने की बात कही गई है। उनका कहना है कि इस आदेश के कारण कई सेवानिवृत्त कर्मचारियों से हजारों रुपये की रिकवरी की जा रही है। 1990 के दशक में प्रदेश के हर घर तक बिजली पहुंचाने में वर्कचार्ज कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था।बैठक में बोर्ड में कर्मचारियों की कमी को देखते हुए स्थायी भर्तियां शुरू करने, पुरानी पेंशन बहाल करने और बिजली बोर्ड में स्मार्ट मीटर लगाने की एकतरफा प्रक्रिया बंद करने की मांग भी उठाई गई।इस अवसर पर विद्युत पेंशनर फोरम हमीरपुर के जिला सह सचिव जितेंद्र धीमान, यूनिट सचिव प्रेम चंद शर्मा, उपप्रधान परमानंद सकलानी, रोशन लाल, गिरधारी लाल सहित अन्य पेंशनर मौजूद रहे।