Mandi News: लावारिस पशुओं की समस्या के समाधान के लिए बनेगी कार्ययोजना

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीसरकाघाट (मंडी)। लावारिस पशुओं की समस्या के स्थायी समाधान को लेकर बुधवार को एसडीएम कार्यालय सरकाघाट के सभागार में उपमंडलीय समन्वय समिति की बैठक हुई। अध्यक्षता एसडीएम एवं समिति अध्यक्ष राजेंद्र कुमार गौतम ने की। बैठक में संबंधित विभागों ने लावारिस पशुओं की समस्या के समाधान के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।एसडीएम ने पंचायतों और नगर परिषद क्षेत्र में नए गोसदन स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थान चिह्नित कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने लावारिस पशुओं की पहचान और लावारिस कुत्तों के टीकाकरण के लिए संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया।उन्होंने कहा कि समस्या का स्थायी समाधान किसी एक विभाग के प्रयास से संभव नहीं है। इसके लिए सभी विभागों, पंचायती राज संस्थाओं और नगर परिषद को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने बताया कि जल्द ही पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ विशेष बैठक कर ठोस कार्ययोजना तैयार की जाएगी।