Mandi News: कार से 4.523 किलो चरस बरामद, नेपाल के दंपती समेत तीन गिरफ्तार

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घुमारवीं थाना में मामला दर्ज, जांच जारीसंवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। बिलासपुर पुलिस की स्पेशल डिटेक्शन टीम ने नशे के खिलाफ अभियान के तहत 4.523 किलोग्राम चरस बरामद कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में नेपाल निवासी दंपती भी शामिल है। पुलिस अब चरस तस्करी के नेटवर्क की कड़ियां खंगाल रही है।पुलिस टीम ने बलोह-मल्यावर लिंक रोड के पास नाकाबंदी के दौरान एक कार को रोककर तलाशी ली। इसमें सवार तीनों लोगों से चरस बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विश्वास उर्फ विशाल थापा (32) निवासी लुंबिनी, नेपाल, उसकी पत्नी और घनश्याम (25) निवासी गुराण, तहसील बाली चौकी, जिला मंडी के रूप में हुई है।पुलिस ने तीनों के खिलाफ थाना घुमारवीं में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पूछताछ में चरस की सप्लाई के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान ने कहा कि नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और तस्करी में संलिप्त लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।