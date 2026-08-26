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Mandi News: प्रशिक्षुओं ने नशे से दूर रहने के नारे लगाए

Wed, 26 Aug 2026 04:27 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 04:27 PM IST
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The trainees raised slogans about staying away from drugs.
मंडी। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मंडी के रेड रिबन क्लब की ओर से बुधवार को एचआईवी-एड्स, नशामुक्ति और अवैध मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों को लेकर जागरूकता वॉकथॉन निकाली गई। इसमें प्रशिक्षणार्थियों और संस्थान के स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने पोस्टर-बैनर के माध्यम से एचआईवी-एड्स के कारणों, बचाव और रोकथाम के प्रति लोगों को जागरूक किया। साथ ही नशे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक दुष्प्रभावों की जानकारी दी।इस दौरान नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के नारे लगाए गए। संस्थान के प्रधानाचार्य अजेश कुमार ने कहा कि रैली का उद्देश्य युवाओं को जिम्मेदार व्यवहार अपनाने और समाज को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है। संवाद
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