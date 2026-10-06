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वोटरों के अधिकार प्रभावित होने की आशंका : भरमौरी

Wed, 07 Oct 2026 05:25 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 05:25 AM IST
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Apprehension regarding infringement of voters' rights: Bharmauri
चंबा। जिला कांग्रेस कमेटी चंबा की ओर से मंगलवार को परिधि गृह में ‘मेरा वोट, मेरा अधिकार’ अभियान के तहत प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत भरमौरी ने कहा कि निर्वाचन आयोग के मौजूदा कामकाज को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग की नीतियों और कार्यप्रणाली के चलते मतदाताओं के अधिकार प्रभावित होने की आशंका है। भरमौरी ने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर केंद्र की भाजपा सरकार के पक्ष में काम करने के आरोप लग रहे हैं। उनका कहना था कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी पिछले कुछ वर्षों से निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निर्वाचन आयोग की जवाबदेही को लेकर आवाज उठाते रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि मतदाता सूचियों में बदलाव को लेकर आम लोगों में यह चिंता बनी हुई है कि किस मतदाता का नाम सूची से हट सकता है।
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जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष करतार सिंह ठाकुर ने कहा कि एसआईआर के माध्यम से देशभर में करीब 13 करोड़ नागरिकों के मतदान अधिकार पर असर पड़ने की आशंका है। ठाकुर ने कहा कि मतदाता सूचियों का समय-समय पर संशोधन जरूरी है, जिससे नए मतदाताओं के नाम जोड़े जा सकें और मृत व्यक्तियों के नाम हटाए जा सकें। उन्होंने कहा कि जीवित मतदाताओं के नाम सूची से हटाना उचित नहीं है। इस मौके पर महासचिव नरेश राणा, महेंद्र ठाकुर, ज्ञान चौहान, अजय जरयाल और कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष भूपेंद्र शर्मा उर्फ राजू मौजूद रहे।
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