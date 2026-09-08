Kullu News: विकास कार्यों की अनदेखी पर राज्यपाल को भेजा ज्ञापन
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 03:35 PM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 03:35 PM IST
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उदयपुर (लाहौल-स्पीति)। उपमंडल उदयपुर में भाजपा ने 6 सितंबर को प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था। इसमें भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और उपमंडल उदयपुर में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और दूरसंचार की अनदेखी का आरोप लगाया। अब नायब तहसीलदार उदयपुर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा।
इसमें लाहौल के दुर्गम गांव भुजूंड और मयाड़ घाटी में दूरसंचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने, मयाड़ घाटी के करपट गांव को जोड़ने वाले पुल को बहाल करने, उपमंडल उदयपुर में उपमंडल अधिकारी का पद भरने तथा उदयपुर नागरिक अस्पताल में चिकित्सकों की नियुक्ति करने की मांग की गई है। इसके अलावा संपर्क मार्ग भुजूंड, बरोड़, सलग्राम, रतोली, नेनगार, हालिंग, नालडा और जसरथ आदि की हालत सुधारने की मांग उठाई गई। इस दौरान भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष गोविंद सिंह ठाकुर, लाहौल-स्पीति के पूर्व विधायक रवि ठाकुर, जवाहर शर्मा, रिगजिन समफेल हायरप्पा आदि उपस्थित रहे। संवाद
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इसमें लाहौल के दुर्गम गांव भुजूंड और मयाड़ घाटी में दूरसंचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने, मयाड़ घाटी के करपट गांव को जोड़ने वाले पुल को बहाल करने, उपमंडल उदयपुर में उपमंडल अधिकारी का पद भरने तथा उदयपुर नागरिक अस्पताल में चिकित्सकों की नियुक्ति करने की मांग की गई है। इसके अलावा संपर्क मार्ग भुजूंड, बरोड़, सलग्राम, रतोली, नेनगार, हालिंग, नालडा और जसरथ आदि की हालत सुधारने की मांग उठाई गई। इस दौरान भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष गोविंद सिंह ठाकुर, लाहौल-स्पीति के पूर्व विधायक रवि ठाकुर, जवाहर शर्मा, रिगजिन समफेल हायरप्पा आदि उपस्थित रहे। संवाद
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