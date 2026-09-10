योग साधना से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन संभव : योगी अक्षरनाथ

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योगी अक्षरनाथ ने विद्यार्थियों और विद्यालय परिवार को योग के महत्व की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि शरीर, मन और चेतना को संतुलित करने वाली जीवन पद्धति है। योग अब भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि विश्व के अनेक देश इसे अपना रहे हैं। योगी अक्षरनाथ ने बताया कि इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित त्राटक क्रिया में ऐतिहासिक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य रूम सिंह ठाकुर ने योगी अक्षरनाथ और उनके साथ पहुंचे सभी अनुयायियों का विद्यालय परिवार की ओर से आभार व्यक्त किया। संवाद

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मनाली। अनिला महाजन सरस्वती विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मनाली में वीरवार को अक्षर योग केंद्र के संस्थापक एवं योग साधक योगी अक्षरनाथ का आगमन हुआ। विद्यालय पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम में नगर परिषद मनाली के पूर्व अध्यक्ष चमन कपूर, विद्यालय के प्रधानाचार्य रूम सिंह ठाकुर, पंचायत समिति अध्यक्ष वेद राम ठाकुर, निहाल चंद सहित विभिन्न देशों से आए योगी अक्षरनाथ के अनुयायी और साधक मौजूद रहे।