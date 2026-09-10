Kullu News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 07:23 PM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 07:23 PM IST
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खेल - राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भुंतर में छात्र एवं छात्रा वर्ग की अंडर-14 खेलकूद प्रतियोगिता के मुकाबले सुबह 9 बजे से खेले जाएंगे।
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शिविर-पीएमश्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हरिपुर में तृतीय सोपान में स्काउट एवं गाइड स्काउटिंग के उद्देश्य सुबह 9 बजे से जानेंगे।
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बैठक : जिला मुख्यालय ढालपुर में स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय में बैठक पूर्वाह्न 11 बजे में होगी। इसमें आगामी चुनाव पर रणनीति बनाई जाएगी।
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कार्यक्रम : अटल सदन कुल्लू में कुल्लू कॉन्वेंट स्कूल का वार्षिक समारोह सुबह 10 बजे से मनाया जाएगा।
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काम की बात
मणिकर्ण घाटी के जय नाला से कटगला और चहल से रशोल सड़क निर्माण का शिलान्यास नाबार्ड-आरआईडीएफ के तहत पूर्वाह्न 11 बजे किया जाएगा।
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स्वास्थ्य : क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350
क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. सुमित वालिया, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. ईशा और रात 9:30 बजे से डॉ. किरण ठाकुर सेवाएं देंगी।
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ओपीडी
ओपीडी समय सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
पुरूष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डाॅ. सुरेश
महिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. किरण, डॉ. अमिता कुमारी
मेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नितेश, डॉ. नेहा
ऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. संतुष्ट, डॉ. अशोक
सर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. प्रीत, डॉ. सम्राट चटर्जी, डॉ. कमल दत्ता
ईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा
त्वचा रोग (कमरा नंबर 119) डॉ. रतन सागर
गायनी (कमरा नंबर 145) डॉ. विवेक ठाकुर, डॉ. आलोक शर्मा
बाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन मंटूक
हेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-357791
24×7 खुला रहता है।
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शिविर-पीएमश्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हरिपुर में तृतीय सोपान में स्काउट एवं गाइड स्काउटिंग के उद्देश्य सुबह 9 बजे से जानेंगे।
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बैठक : जिला मुख्यालय ढालपुर में स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय में बैठक पूर्वाह्न 11 बजे में होगी। इसमें आगामी चुनाव पर रणनीति बनाई जाएगी।
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कार्यक्रम : अटल सदन कुल्लू में कुल्लू कॉन्वेंट स्कूल का वार्षिक समारोह सुबह 10 बजे से मनाया जाएगा।
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काम की बात
मणिकर्ण घाटी के जय नाला से कटगला और चहल से रशोल सड़क निर्माण का शिलान्यास नाबार्ड-आरआईडीएफ के तहत पूर्वाह्न 11 बजे किया जाएगा।
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स्वास्थ्य : क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350
क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. सुमित वालिया, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. ईशा और रात 9:30 बजे से डॉ. किरण ठाकुर सेवाएं देंगी।
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ओपीडी
ओपीडी समय सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
पुरूष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डाॅ. सुरेश
महिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. किरण, डॉ. अमिता कुमारी
मेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नितेश, डॉ. नेहा
ऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. संतुष्ट, डॉ. अशोक
सर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. प्रीत, डॉ. सम्राट चटर्जी, डॉ. कमल दत्ता
ईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा
त्वचा रोग (कमरा नंबर 119) डॉ. रतन सागर
गायनी (कमरा नंबर 145) डॉ. विवेक ठाकुर, डॉ. आलोक शर्मा
बाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन मंटूक
हेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-357791
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