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Kullu News: भाजपा ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन

Thu, 10 Sep 2026 07:11 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 07:11 PM IST
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BJP staged a protest against the government.
पतलीकूहल सीएचसी में चिकित्सकों की कमी को प्रमुखता से उठाया
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संवाद न्यूज एजेंसी
पतलीकूहल (कुल्लू)। भाजपा मनाली मंडल ने प्रदेश सरकार के खिलाफ वीरवार को पतलीकूहल में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सीएचसी पतलीकूहल में चिकित्सकों और अन्य स्टाफ की कमी समेत क्षेत्र की विभिन्न जनसमस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया। प्रदर्शन की अध्यक्षता भाजपा मनाली मंडल अध्यक्ष जोगिंद्र मेहरा ने की, जबकि पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे।
प्रदर्शन से पहले भाजपा मनाली मंडल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पतलीकूहल स्थित शिव मंदिर में बैठक की। इसमें क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं, विशेषकर सीएचसी में चिकित्सकों और अन्य स्टाफ की कमी पर चर्चा की गई। बैठक के बाद कार्यकर्ताओं ने शिव मंदिर से पतलीकूहल चौक होते हुए बाजार तक विरोध रैली निकाली। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार जनभावनाओं की अनदेखी कर रही है और क्षेत्र के विकास कार्यों में ढिलाई बरती जा रही है।
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पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि जनता महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा समेत बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को जनसमस्याओं का शीघ्र समाधान करना चाहिए। भाजपा मनाली मंडल ने चेतावनी दी कि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता अखिलेश कपूर, जिला परिषद अध्यक्ष ठाकुर दास, बीडीसी नग्गर अध्यक्ष वेद राम, जिला परिषद सदस्य जिंदू देवी आदि मौजूद रहे। संवाद
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